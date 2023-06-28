Что надо сделать перед походом в лес? Памятка от МЧС

Поход в лес - одно из самых обыденных дел, особенно в сельской местности. Однако, чтобы прогулка за грибами не обернулась бедой, нужно выполнить простые правила и подготовиться.
Лето в России - сезон лесных прогулок. Чтобы поход в лес принес только позитивные эмоции, нужно проделать несколько простых действий. Рекомендации распространило МЧС РФ.
Прежде всего, необходимо подумать, что может вам угрожать и как можно обезопасить себя.
Основных правил немного.
Прежде всего, собираясь в лес, расскажите родным, куда именно вы идете. А потом не отклоняйтесь от этого маршрута - так вас будет легче найти в случае ЧП.
Отправляясь на природу, надевайте одежду ярких цветов. Спасателям гораздо легче найти потерявшегося человека, если он выделяется на фоне местности.
Не стоит забывать и о современных технологиях. Обязательно заранее зарядите мобильный телефон. При необходимости вы сможете сразу позвонить спасателям. Их номер - 112.