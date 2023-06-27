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Как не испортить отдых на море: что делать при судороге в воде

Сноркелинг в Индийском океане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чтобы отпуск на море удался, стоит знать основные правила спасения на воде. Один из самых распространенных случаев, при котором пловцу нужна помощь, - это судороги. Расскажем о первой помощи при судороге и как предотвратить судороги в воде.

Купание не всегда приносит радость - случаются и неприятные моменты, а в некоторых случаях опасность начинает угрожать жизни человека. К таким возможным сложностям относится судорога в воде.

Причины судороги в море

Судорога возникает, если человек долгое время находится в холодной или просто недостаточно прогретой воде.

Поэтому, если вы чувствуете, что начинаете замерзать, направляйтесь к берегу, чтобы избежать неприятностей.

Если чувствуете усталость, отдохните на спине, но лучше не слишком долго, чтобы не замерзнуть.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правила поведения

Самое главное - не паниковать и не суетиться. С помощью простых действий, сохраняя спокойствие, можно быстро привести сведенную мышцу в норму.

Прежде всего надо остановиться, перевернуться на спину и лечь на воду, советует МЧС.

  • Если судорога свела пальцы руки, то надо сжать ее в кулак, а затем резко разжать его.
  • Если проблема в мышце бедра, то надо взяться за лодыжку с наружной стороны, затем согнуть колено и потянуть ногу рукой назад.
  • Для расслабления икроножной мышцы надо обхватить руками стопу и сильно потянуть ее на себя.

Чтобы мышца полностью пришла в норму, ее лучше размять руками. После стоит немного отдохнуть на спине. Затем можно возвращаться на берег, при этом лучше сменить стиль.

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