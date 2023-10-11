Чрезвычайное правительство с участием оппозиции создано в Израиле

Опубликовано: 23:51, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правящие политические силы и оппозиция достигли договоренности о совместных действиях в Израиле на фоне нападения ХАМАС. В стране создано чрезвычайное правительство.

Новое правительство, в состав которого вошел представитель оппозиции, сформировано сегодня вечером в Израиле. О достижении соответствующей договоренности заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В работе чрезвычайного правительства будет участвовать, в частности, оппозиционер Бени Ганц.

"Народ Израиля един, и сегодня его руководство также едино. Мы отложили в сторону все остальные соображения, потому что судьба нашей страны сейчас на кону. Мы будем работать вместе во благо всех израильтян, во благо Государства Израиль",

– Нетаньяху в обращении к нации

Кто такой Бени Ганц?

В предыдущей должности Бени Ганц возглавлял Минобороны Израиля.

Ранее он занимал посты главы Генштаба и командующего сухопутными войсками, а также альтернативного премьера, вице-премьера, министра юстиции и спикера Кнессета.