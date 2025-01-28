Вестник Кавказа

ЧП с пропавшим в Абхазии россиянином прокомментировали в посольстве

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российское посольство в Абхазии дало комментарий по поводу происшествия с российским туристом, который исчез накануне в Абхазии. В последний раз его видели в окрестностях знаменитого озера Рица.

Посольство РФ в Абхазии поддерживает связь с абхазским МЧС в связи с исчезновением россиянина на территории республики, рассказали в дипмиссии.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что получили информацию о пропаже человека от МЧС Абхазии.

"Посольство находится на связи с МЧС республики"

– дипмиссия

Как сообщает РИА Новости, в посольстве уточнили, что обращения от семьи пропавшего гражданина России к ним не поступало.

Напомним, россиянин Алексей Берестенев исчез в Абхазии, последнее известное место, в котором он находился, – Рицинский парк. МЧС Абхазии получило сигнал о его исчезновении в воскресенье. Известно, что Берестеневу 38 лет, он проживает в Тюменской области.

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