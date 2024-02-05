Число задержанных по делу о нападении на суд в Стамбуле превысило 100

В Турции задержали свыше 100 человек в рамках расследования атаки на КПП возле комплекса судебных зданий. Дело классифицируют как попытку теракта.

Сотрудники полиции задержали более 100 человек по делу об атаке на суд в Стамбуле, произошедшей 6 февраля. Об этом рассказал глава Минюста республики.

"К настоящему времени задержаны, 102 человека, в том числе 96 по подозрению в причастности к террористической деятельности, продолжаются их допросы"

– Йылмаз Тунч

Он подчеркнул, что расследование ведется всесторонне.

"В том числе на предмет связи с внешними силами"

– турецкий министр

Что произошло?

В этот вторник группа неизвестных атаковала КПП возле входа в комплекс судебных зданий. В ходе завязавшейся перестрелки были уничтожены двое злоумышленников – мужчина и женщина. В тот же день удалось задержать еще одного нападавшего.

В результате инцидента были ранены 6 человек, в том числе 3 сотрудника полиции. Один из полицейских чуть позже скончался от полученных ран. В МВД Турции назвали произошедшее попыткой теракта.