Число школ на освобожденных территориях Азербайджана удвоится

Свыше 20 образовательных учреждений сегодня работают в Карабахе и Восточном Зангезуре. В 2026 году их число увеличится вдвое.

Сегодня на освобожденных территориях Азербайджана работают боле 20 образовательных учреждений, а в следующем году их число превысит 40, рассказал журналистам глава Минобразования страны Эмин Амруллаев на Карабахском форуме образования и партнерства "Совместные шаги для будущего Карабаха" в Ханкенди.

Он отметил, что строительство новых школ затронет не только города, но села Карабаха и Восточного Зангезура.

Ранее сообщалось, что вскоре в Ханкенди откроется новая школа. Сейчас в регионе учатся 2300 школьников, а около 200 детей ходят в детские сады.

Напомним, что в настоящее время на освобожденных территориях Азербайджана живут и работают более 43 тыс человек. Такими данными поделился президент страны Ильхам Алиев.