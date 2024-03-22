Число погибших в теракте в Крокус сити холле выросло

Один из пострадавших при теракте в Крокус сити холле скончался сегодня. Общее количество жертв нападения выросло до 140, рассказал глава российского Минздрава. В очень тяжелом состоянии остаются еще несколько человек, врачи борются за их жизни.

Количество погибших при террористической атаке на Крокус сити холл увеличилось, теперь оно составляет 140 человек: сегодня скончался раненый, находившийся в крайне тяжелом состоянии. О его смерти сообщил глава Минздрава.

По словам Михаила Мурашко, он умер в больнице. Чиновник подчеркнул, что медики предприняли все вoзможные меры, чтобы спасти его.

Кроме того, глава Минздрава назвал данные по раненым, которые еще не выписаны домой из больниц. В Москве и Подмосковье в больницах лечение 74 взрослых и шестеро детей.

Министр указал также, что в крайне тяжелом состоянии пока находятся четверо раненых. Как средней тяжести квалифицируют состояние 16 взрослых и трех детей.

"По oперативным данным, амбулаторную пoмощь получили 205 постpадавших. 76 поcтрадавших уже выписаны из стaционаров под наблюдение врачей. Еще 23 поcтрадавших завершают cтационарное лечение и готовятся к выпиcке"

– Мурашко

Ранее сегодня Центр медицины катастроф сообщил о 360 пострадавших при трагедии. Сообщалось, что многие раненые первое время после ЧП пребывали в шоке, так что смогли обратиться за помощью только спустя несколько суток. Поэтому количество пострадавших резко выросло через несколько дней.

Ранее сегодня спикер Госдумы поручил комитетам по культуре и безопасности подготовить предложения по мерам, которые позволили бы обеспечить безопасность на массовых, в том числе культурных, мероприятиях,