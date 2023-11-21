Число переболевших корью в Казахстане превысило 20 тысяч

Минздрав Казахстана продолжает бороться с эпидемией кори – с начала года болезнь поразила больше 20 тысяч человек, 81% из которых – дети.

Только с начала года казахстанские врачи зарегистрировали более 20 тысяч случаев заболевания корью, подавляющее большинство заболевших, 81% - это непривитые детей до 14 лет, сообщила председатель Национального центра общественного здравоохранения Минздрава Казахстана Манар Смагул.

"Эпидемиологическая ситуация по кори остается сложной. С начала 2023 года по республике на сегодня зарегистрировано 20 188 случаев кори. Из них 81% приходится на детей до 14 лет, это 16 351 случай. Среди подростков зарегистрировано 706 случаев – это 3,4%, и 15,4% зарегистрировано среди взрослого населения, то есть старше 18 лет – это 3131 случай"

- Манар Смагул

Больше других болеют дети в Шымкенте и Алмате - более 3 тыс заболевших в каждом городе, велико число заразившихся в Жамбылской области более 2 тыс человек, передает РИА Новости.

В стране каждый день прибавляется свыше 350 заболевших, в основном это те, кто в свое время не получил прививку от болезни, а с учетом того, что доля непривитых детей в Казахстане весьма значительна, это число не уменьшается. Велико и число лиц, имевших контакт с инфицированными и больными – это более 20 тыс человек, которые являются потенциальными носителями болезни, однако и среди них нередки отказы от вакцинации.

Ровно месяц назад, 6 ноября, по всему Казахстану началась дополнительная массовая иммунизация против кори, однако пока ситуация не улучшается, - добавила председатель Национального центра общественного здравоохранения.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что одно из утренних заседаний Кабмина страны в конце ноября началось не с привычной повестки дня, а с вопроса о заболеваемости корью: особую тревогу министров вызвало то, что с начала года заболели 17,7 тыс детей, после чего премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов потребовал активизировать работу по вакцинации.