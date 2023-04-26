Азербайджан проведет внеплановую вакцинацию от кори

Минздрав Азербайджана в связи с тревожной ситуацией с участившимися случаями заболевания корью принял решение провести внеплановую вакцинацию детей, чьи родители в свое время отказались от прививки.

Медицинские учреждения Азербайджана составят списки детей, которые в свое время не были привиты от кори, и проведет их внеплановую вакцинацию, сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения страны.

Тревогу азербайджанских медиков вызывает тот факт, что в стране возникла сложная ситуация с "детским" заболеванием - с апреля периодически отмечаются регулярные вспышки заболевания, большей частью от него страдают именно дети. На сегодняшний день на территории страны было зарегистрировано 284 случая заражения корью, и лишь 12% случаев заболевших – 35 человек – это взрослые, передает Trend.

Как полагают в Минздраве Азербайджана, основная причина заражения опасной инфекцией – уклонение от вакцинации, родители часто объясняют это недоверием к современным вакцинам, поэтому ведомство придает большое значение их просвещенности в этом вопросе.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", наиболее тревожная ситуация с заболеваемостью корью сложилась по другую сторону Каспия, в Казахстане: с начала года в стране заболели 17,7 тыс детей, с 6 ноября в стране проводится дополнительная иммунизация детей в возрасте до одного года.