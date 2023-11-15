Власти Казахстана встревожены ростом числа заболеваний корью

Заседание Кабмина Казахстана сегодня началось с обсуждения ситуации с ростом числа заболевших корью детей - вспышка кори в стране продолжается с сентября.

Утреннее заседание Кабмина Казахстана сегодня началось не с привычной повестки дня, а с вопроса о заболеваемости корью: особую тревогу министров вызвало то, что с начала года болезнью заболели 17,7 тыс детей, сообщила глава Минздрава страны Ажар Гиният.

"Высокая занятость коек отмечается в Жамбылской области - 92%, Алматы - 88%, Туркестанской области - 81%, в Шымкенте - 79%. Среди госпитализированных 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, из них до года - 15 детей. Смертности не зарегистрировано"

- Ажар Гиният

Всего в стране в инфекционных отделениях больниц развернуто более 3,5 тыс коек, в больницах на излечении находятся 2 375 детей, особую тревогу вызывает ситуация с заболеваемостью в Шымкенте, Алматы, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской, Атырауской областях, в которых резкий рост заболеваемости наблюдается с сентября, как полагает министр, это связано со скоплением детей в организованных коллективах, передает Sputnik Казахстан.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов потребовал активизировать работу по вакцинации, поручив акимам взять вопрос под личный контроль.