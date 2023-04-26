Вестник Кавказа

Корь в Казахстане - новая вспышка случилась в Петропавловске

Корь в Казахстане - новая вспышка случилась в Петропавловске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В военном институте Петропавловска начала распространяться корь. Заболели по крайней мере 15 человек.

Корь стала распространяться среди курсантов военного института в Петропавловске. Уже выявлено 15 случаев.

В Академии Национальной гвардии Республики Казахстан произошла вспышка кори, заболевание было сначала выявлено у одного курсанта, затем заразились еще 14.

«В течение 72 часов среди контактных проводится вакцинация тех лиц, у кого отсутствует документальное подтверждение о получении прививки»

– глава регионального департамента санэпидконтроля Асет Жуматаев

В области сейчас также проводится дополнительная вакцинация против кори. На данный момент выявлено 49 случаев заболевания, из них 42 приходятся на тех, кто не имеет прививки от кори, уточнил Жуматаев.

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