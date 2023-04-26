Корь в Казахстане - новая вспышка случилась в Петропавловске

В военном институте Петропавловска начала распространяться корь. Заболели по крайней мере 15 человек.
Корь стала распространяться среди курсантов военного института в Петропавловске. Уже выявлено 15 случаев.
В Академии Национальной гвардии Республики Казахстан произошла вспышка кори, заболевание было сначала выявлено у одного курсанта, затем заразились еще 14.
«В течение 72 часов среди контактных проводится вакцинация тех лиц, у кого отсутствует документальное подтверждение о получении прививки»
– глава регионального департамента санэпидконтроля Асет Жуматаев
В области сейчас также проводится дополнительная вакцинация против кори. На данный момент выявлено 49 случаев заболевания, из них 42 приходятся на тех, кто не имеет прививки от кори, уточнил Жуматаев.
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