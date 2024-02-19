Вестник Кавказа

Число браков между туристами Кисловодска увеличилось вдвое

Число браков между туристами Кисловодска увеличилось вдвое
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За 2024 год более 70 пар туристов вступили в брак в Кисловодске. Количество союзов увеличилось вдвое с прошлого года, когда подобную практику ввели впервые.

Более 70 влюбленных вступили в брак во время туристических поездок в Кисловодск. Об этом рассказала администрация курортного города.

В прошлом году брак в Кисловодске среди туристов заключили около 35 пар. Это в два раза меньше, чем показатель 2024 года.

«Будущие супруги выбирают Кисловодск не только местом регистрации отношений, но и городом для проведения медового месяца. Последней такой парой стали приехавшие на отдых в город-курорт Кисловодск жители города Ульяновска Рафаэль и Нурия»

- мэр Кисловодска Евгений Моисеев

Подобная практика впервые появилась на Ставрополье в 2023 году. Тогда администрация города наладила связь отдела ЗАГС с курортно-санаторными учреждениями для повышения удобства туристов в заключении брачного союза.

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