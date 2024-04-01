Чиновники оплатят долги жителей Чечни в магазинах в Рамадан

Глава Чечни призвал республиканских чиновников не забывать о благотворительности в священный месяц Рамадан и оплатить долги в магазинах малоимущим жителям. Он отметил, что выплатит долги жителей района, в котором проживает сам.

Во время священного месяца Рамадана глава Чечни призвал чиновников региона оплатить долги малоимущих жителей в продуктовых магазинах.

Стоит отметить, что многие жители республики, оказавшись в финансовых трудностях, берут продукты «под запись» до получения зарплаты или пенсии. Соответственно накапливающиеся долги могут стать дополнительной нагрузкой для людей, которые уже находятся в уязвимом положении.

«Мне стало известно, что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг, было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги»

– глава Чечни

В релизе отмечается, что инициатива по оплате долгов малоимущих жителей Чечни в продуктовых магазинах во время Рамадана является не только актом помощи, но и символом взаимопомощи в обществе.