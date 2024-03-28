В Чечне будет три праздничных дня в честь Ураза-байрама

9, 10 и 11 апреля объявлены в Чечне выходными днями в связи с празднованием Ураза-байрама. Напомним, что Ураза-байрам отмечает окончание священного месяца Рамадан – месяца поста и самоограничения. Этот праздник символизирует радость, благодарность и солидарность мусульман перед лицом испытаний и исповеди веры

В Чеченской Республике важное место занимает празднование мусульманских праздников, среди которых особое значение имеет Ураза-байрам. В этом году 9, 10 и 11 апреля объявлены выходными днями в связи с этим знаменательным событием.

«В связи с празднованием на территории Чеченской Республики праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и на основании обращения Духовного управления мусульман Чеченской Республики, руководствуясь пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года Nº 125-ФЗ „О свободе совести и о религиозных объединениях“: объявить 9, 10 и 11 апреля 2024 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики»

– и. о. главы региона Муслим Хучиев.

Значение и история праздника

Напомним, что Ураза-байрам отмечает окончание священного месяца Рамадан – месяца поста и самоограничения. Этот праздник символизирует радость, благодарность и солидарность мусульман перед лицом испытаний и исповеди веры. Для верующих Ураза-байрам становится временем прощения, обновления души и укрепления духовных уз.

Подготовка к празднику

В преддверии Ураза-байрама в каждом доме начинается подготовка: уборка, приготовление традиционных блюд, приобретение новой одежды. Жители Чечни также стремятся помочь нуждающимся, совершая милостыню – закят, что является одним из пяти столпов ислама.

Обряды и традиции

В день Ураза-байрама мусульмане начинают с утренней молитвы в мечети, после чего следует традиционный обед, на который приглашаются родственники и друзья. Важным обрядом является дарение подарков, особенно детям, что символизирует радость и щедрость.