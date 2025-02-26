ЦИК Абхазии официально подвел итоги выборов президента

Абхазский Центризбирком сегодня огласил окончательные результаты второго тура президентских выборов, которые прошли в субботу. Победу, теперь уже официально, одержал действующий вице-президент Бадра Гунба.

Абхазский ЦИК в понедельник подвел окончательные итоги президентских выборов – их выиграл действующий вице-президент Бадра Гунба, сообщили в пресс-службе комиссии.

"ЦИК Абхазии на своем заседании 3 марта утвердил окончательные итоги выборов президента Абхазии, состоявшихся 1 марта", - сообщает пресс-служба ЦИК.

– ЦИК

В комиссии уточнили, что за победителя отдали голоса почти 55 тыс избирателей, что составляет 54,73%. Его соперник, кандидат от оппозиции Адгур Ардзинба, получил почти 42 тыс голосов, или боле 41,5%.

Явка на выборах приблизилась к 69%.

Инаугурация нового президента, как следует из абхазского избирательного законодательства, должна теперь состояться через месяц.

Ранее Гунба заявил, что развитие связей с Россией для него приоритетно. Избранный президент подчеркнул, что будет лично работать в этом направлении.