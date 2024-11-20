Четыре грузинских вуза приостановили учебный процесс

Протестная стихия в Грузии перекинулась на высшие учебные заведения. Четыре университета заявили о приостановке занятий в знак протеста против временного сворачивания правительством курса на европейскую интеграцию.

Четыре грузинских университета приостановили образовательный процесс из-за последних событий в Тбилиси, связанных с заморозкой процесса евроинтеграции страны до 2028 года и протестами оппозиции.

Руководство вузов фактически выразило солидарность с протестующими. Занятия прекращены в "Университете Грузии", "Кавказском университете", "Сулхан Саба Орбелиани", а также в "GIPA".

В Государственном университете Ильи учебный процесс не свернули, но в социальных сетях выразили осуждение отказа от "европейской перспективы Грузии".

Отметим, что вчера премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что вопрос евроинтеграции страны снимается с повестки до 2028 года. Это вызвало протесты оппозиции, которая перекрыла проспект Руставели в Тбилиси. Марш вскоре перерос в столкновения с правоохранителями, десятки человек были задержаны.