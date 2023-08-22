Черное море на Кубани достигло 28 градусов

Опубликовано: 11:29, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня самое теплое Черное море можно найти в Геленджике, самое прохладное - в Новороссийске. Азовское море на основных курортах прогрето равномерно.

Конец лета в Краснодарском крае не означает конца пляжного сезона, на сегодняшний день вода в море теплая, до 28 градусов.

Самое теплое море сейчас в Геленджике и Туапсе, температура Черного моря здесь - плюс 28. На градус ниже морская вода в Сочи. Море в Анапе достигло 22 августа 26 градусов, а самые освежающие купания обещают новороссийские пляжи - плюс 25.

Теплым остается и Азовское море: у побережья Ейска и Темрюка вода составляет 27 градусов, в Приморско-Ахтарске - плюс 26.

С сегодняшнего дня в Краснодарском крае начнет спадать аномальная жара, но изменение погоды будет постепенным и комфортным. К выходным изнуряющая жара отступит.