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Черное море на Кубани достигло 28 градусов

Черное море на Кубани достигло 28 градусов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня самое теплое Черное море можно найти в Геленджике, самое прохладное - в Новороссийске. Азовское море на основных курортах прогрето равномерно.

Конец лета в Краснодарском крае не означает конца пляжного сезона, на сегодняшний день вода в море теплая, до 28 градусов.

Самое теплое море сейчас в Геленджике и Туапсе, температура Черного моря здесь - плюс 28. На градус ниже морская вода в Сочи. Море в Анапе достигло 22 августа 26 градусов,  а самые освежающие купания обещают новороссийские пляжи - плюс 25.

Теплым остается и Азовское море:  у побережья Ейска и Темрюка вода составляет 27 градусов, в Приморско-Ахтарске - плюс 26.

С сегодняшнего дня в Краснодарском крае начнет спадать аномальная жара, но изменение погоды будет постепенным и комфортным. К выходным изнуряющая жара отступит.

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