Через неделю Таганрог получит новые электробусы

Уже через неделю донской Таганрог получит первые электробусы, которые вскоре выйдут на главные городские маршруты общественного транспорта.

Новый современный экологичный городской транспорт добрался и до донского Таганрога: уже на следующей неделе, 27 ноября, в город прибудут первые электробусы, сообщили в правительстве Ростовской области.

На первых порах на главные городские маршруты - №1 и №2 – выйдут только четыре электробуса "КамАЗ-6282", шесть других доставят чуть позже –до 3 декабря, передает "АиФ-Ростов".

Электробусы будут не только просторными, но и очень комфортабельными – в них установлена современная эффективная система отопления, кондиционеры, вентиляция, видеокамеры, а еще они оборудованы низкими полами, что очень удобно для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Всего на маршруты в Ростовской со временем выйдут 40 электробусов, их будут обслуживать 14 зарядных станций.