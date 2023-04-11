Через Азербайджан в апреле пройдет 125 тысяч тонн казахстанской нефти

Опубликовано: 11:13, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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В Казахстане намерены в апреле отправить через Азербайджан 125 тысяч тонн нефти. Всего транзит нефти составит 1,5 миллиона тонн.

Экспорт казахстанской нефти через территорию Азербайджана в этом месяце составит 125 тыс т, рассказал заместитель премьер-министра Казахстана - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Он напомнил, что соглашение о поставках было подписано между Sokar и «КазМунайГаз» в 2022 года.

«Баку-Тбилиси-Джейхан»

Казахстан и Азербайджан подписали документ о планах на поставку с 2023 года по трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан» 1,5 млн т нефти. Первые отгрузки состоялись в марте, отправлены два танкера - 20 тыс т. В апреле поставки увеличатся и составят за месяц 125 тыс т, поделился министр.

Альтернативные маршруты

Азербайджанская сторона для транзита нефти предлагает также трубопровод «Баку-Супса». В Астане подсчитывают технические характеристики данного нефтепровода, отметил Жумангарин.

Также перевалка значительных объемов нефти осуществляется по железной дороге – до черноморских портов в Грузии. По словам зампремьера, на повестке стоит устранение узких мест при транспортировке нефти как со стороны Казахстана, так и со стороны Азербайджана. Для более эффективного и выгодного транзита может быть создан совместный оператор на маршруте с удобным сквозным тарифом.

В этом году нефть из Казахстана впервые была отправлена через Азербайджан. В планах сторон увеличение объема поставок и долгосрочное сотрудничество, заявил накануне президент Казахстана.