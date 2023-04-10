Опубликовано: 10:00, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Баку предложил Астане транспортировать казахстанскую нефть через трубопровод "Баку-Супса", а также перевалку нефти через порты Черного моря в Грузии. Нефть будет поставляться с "Кашагана".

Казахстан может в следующем году транспортировать порядка 5 млн казахстанской нефти по трубопроводу "Баку-Супса", Баку уже обратился к Астане с таким предложением.

Как пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на источники, нефть будет поставляться с месторождения "Кашаган" через Азербайджан, но только если договоренность между сторонами будет достигнута. Также Астане была предложена перевалка "черного золота" через порты, расположенные на берегу Черного моря.

Стоит отметить, что провод "Баку-Супса" поставляет нефть до порта Супса в Грузии с терминала Сангачал, расположенного недалеко от азербайджанской столицы в Каспийском море.

Нефтяную прокачку по данному трубопроводу приостановили в прошлом году, в настоящее время для этих целей задействован провод "Баку-Тбилиси-Джейхан". Он выводит ресурс в Турцию и другие рынки.

Месторождение "Кашаган" хранит в себе почти 5 млрд тонн нефти, общие запасы "золота" при этом составляют порядка 38 млрд баррелей. В разработке, помимо "Казмунайгаза", участвуют и другие компании: ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Eni, Total, Inpex и CNPC.