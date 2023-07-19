Черчесова выгнали из Венгрии

Опубликовано: 23:57, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша" после вылета команды из Лиги чемпионов. Он дважды становился чемпионом Венгрии в составе клуба из Будапешта.

Российского тренера Станислава Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша", сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении говорится, что наставник уволен с должности после поражения от клуба "Клаксвик" из Фарерских островов" матче квалификации Лиги чемпионов.

Черчесов стал тренером "Ференцвароша" в 2021 году, с которым дважды брал Чемпионат и один раз Кубок Венгрии. До этого он тренировал сборную России, с которой доходил до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.