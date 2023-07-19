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"Карабах" вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

&quot;Карабах&quot; вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов
"Карабах" переиграл с крупным счетом "Линкольн" и вышел в следующий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Также борьбу за выход в групповой этап продолжит "Астана", обыгравшая "Динамо" Тбилиси.

В среду вечером проходят ответные встречи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. К настоящему времени уже завершился ряд матчей, включая встречи "Карабах" (Азербайджан) – "Линкольн" (Гибралтар) и "Динамо" Тбилиси (Грузия) – "Астана" (Казахстан).

"Карабах" – "Линкольн"

Ответный матч между "Карабахом" (Азербайджан) и "Линкольном" (Гибралтар) состоялся сегодня вечером в Баку. Уверенную победу со счетом 4:0 одержали хозяева.

Голами в составе агдамской команды отметились защитник Бахлул Мустафазаде (45+1), полузащитники Абделла Зубир (7-я) и Марко Янкович (62-я), нападающий Редон Джиджа (49-я).

Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд квалификации вышел "Карабах".

"Динамо" Тбилиси – "Астана"

Эта игра проходила параллельно с бакинской встречей. Счет в матче на 22-й минуте открыли хозяева – отличился форвард Усман Камара. А в начале второго тайма гостям удалось перевернуть матч. На 50-й минуте защитник Абзал Бейсебеков сделал счет равным, а буквально через минуту нападающий Дембо Дарбо вывел "Астану" вперед. Отыграться динамовцы так и не сумели. В следующий раунд вышла "Астана".

&quot;Карабах&quot; вырвал победу у &quot;Линкольна&quot; в первой встрече квалификации Лиги чемпионов

"Карабах" вырвал победу у "Линкольна" в первой встрече квалификации Лиги чемпионов

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