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"Карабах" вырвал победу у "Линкольна" в первой встрече квалификации Лиги чемпионов

&quot;Карабах&quot; вырвал победу у &quot;Линкольна&quot; в первой встрече квалификации Лиги чемпионов
"Карабах" одержал волевую победу над "Линкольном" в первом матче первого квалификационного раунда ЛЧ. Ответная игра пройдет в Баку через неделю.

В Гибралтаре только что завершился матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Линкольном" (Гибралтар) и "Карабахом" (Азербайджан).

Победу со счетом 2:1 одержал "Карабах".

Счет на 25-й минуте открыл "Линкольн" - отличился нападающий. Кике Гомес. На 58-й минуте гости сумели отыграться благодаря точному удару нападающего Редона Джиджи. А в компенсированное ко второму тайму время полузащитник "Карабаха" Яссин Бензия отправил еще один мяч в сетку ворот хозяев, установив тем самым окончательный результат.

Ответная встреча состоится в Баку 19 июля. Начало - в 19:00 (мск).

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