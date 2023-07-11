"Карабах" вырвал победу у "Линкольна" в первой встрече квалификации Лиги чемпионов

Опубликовано: 20:31, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

"Карабах" одержал волевую победу над "Линкольном" в первом матче первого квалификационного раунда ЛЧ. Ответная игра пройдет в Баку через неделю.

В Гибралтаре только что завершился матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Линкольном" (Гибралтар) и "Карабахом" (Азербайджан).

Победу со счетом 2:1 одержал "Карабах".

Счет на 25-й минуте открыл "Линкольн" - отличился нападающий. Кике Гомес. На 58-й минуте гости сумели отыграться благодаря точному удару нападающего Редона Джиджи. А в компенсированное ко второму тайму время полузащитник "Карабаха" Яссин Бензия отправил еще один мяч в сетку ворот хозяев, установив тем самым окончательный результат.

Ответная встреча состоится в Баку 19 июля. Начало - в 19:00 (мск).