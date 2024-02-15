Центробанк Турции остановил повышение ключевой ставки

ЦБ Турции впервые за 8 месяцев не стал повышать ключевую ставку. В настоящее время она находится на отметке 45%.

Центробанк Турции не захотел менять ключевую ставку и оставил ее на уровне 45%. Такое решение было принято на заседании регулятора, состоявшемся 22 февраля.

Таким образом, восьмимесячный цикл повышения ставки, начатый ЦБ в июне прошлого года, прекратился.

Последний раз ключевую ставку в Турции повышали в январе. С тех пор она находится на отметке 45%. Регулятор рассчитывает, что ближе к концу года инфляция снизится почти в два раза и составит 34%.