Вестник Кавказа

Центробанк Турции остановил повышение ключевой ставки

Турецкая лира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦБ Турции впервые за 8 месяцев не стал повышать ключевую ставку. В настоящее время она находится на отметке 45%.

Центробанк Турции не захотел менять ключевую ставку и оставил ее на уровне 45%. Такое решение было принято на заседании регулятора, состоявшемся 22 февраля.

Таким образом, восьмимесячный цикл повышения ставки, начатый ЦБ в июне прошлого года, прекратился.

Последний раз ключевую ставку в Турции повышали в январе. С тех пор она находится на отметке 45%. Регулятор рассчитывает, что ближе к концу года инфляция снизится почти в два раза и составит 34%.

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