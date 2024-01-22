Учетная ставка снова повышена в Турции – до 45%

Турецкий Центробанк принял решение в очередной раз увеличить размер учетной ставки, так что она еще больше приближается к 50%. Тем временем курс лиры продолжает ставить новые антирекорды.

ЦБ Турции продолжает ужесточать монетарную политику. Учетная ставка снова повышена по решению регулятора.

"Принято решение повысить учетную ставку на 250 базисных пунктов, до 45%"

– Центральный банк

Напомним, первый за долгое время подъем учетной ставки произошел в июне 2023 года. Тогда она выросла сразу почти вдвое, с 8,5% до 15%. ЦБ Турции обещал поднимать ставку до тех пор, пока прогноз по инфляции не улучшится.

Курс лиры

Турецкая валюта продолжает дешеветь по отношению к доллару. 11 января лира установила антирекорд, дойдя до уровня 30 лир за $1.

Инфляция в Турции

Согласно официальным сведениям, в декабре минувшего года инфляция в годовом выражении достигла 64,77% . Независимые экономисты из группы ENAG полагают, что реальная инфляция в стране выше в два раза и превышает 127%.