Учетная ставка снова повышена в Турции – до 45%

ЦБ Турции продолжает ужесточать монетарную политику. Учетная ставка снова повышена по решению регулятора.
"Принято решение повысить учетную ставку на 250 базисных пунктов, до 45%"
– Центральный банк
Напомним, первый за долгое время подъем учетной ставки произошел в июне 2023 года. Тогда она выросла сразу почти вдвое, с 8,5% до 15%. ЦБ Турции обещал поднимать ставку до тех пор, пока прогноз по инфляции не улучшится.
Курс лиры
Турецкая валюта продолжает дешеветь по отношению к доллару. 11 января лира установила антирекорд, дойдя до уровня 30 лир за $1.
Инфляция в Турции
Согласно официальным сведениям, в декабре минувшего года инфляция в годовом выражении достигла 64,77% . Независимые экономисты из группы ENAG полагают, что реальная инфляция в стране выше в два раза и превышает 127%.