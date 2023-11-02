Учетная ставка в Турции может вырасти до 45%

В Турции на этой неделе могут поднять учетную ставку до 45%. Первое заседание по ставке в 2024 году проведут в четверг.

ЦБ Турции на этой неделе может повысить до 45% уровень учетной ставки, считают турецкий экономисты, пишет издание Dunya.

В настоящее время ставка установлена на уровне 42,5% - в декабре она выросла на 250 б.п. Вскоре учетная ставка может вырасти вновь и достигнет 45%.

Аналитики едины во мнении, что в начала года - на протяжении трех месяцев - учетная ставка в Турции будет равна 45%, а к концу года может опуститься ниже 40%.

Более двух лет в Турции не меняли уровень учетной ставки. Затем в июне 2023 года она резко выросла с 8,5% до 15%, и с тех пор регулярно растет.

Первое с начала года заседание комитета по финансовой политике состоится в Анкаре 25 января.