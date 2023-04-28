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Центробанк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Ольга Калгашкина, Андрей Петров
Центробанк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Банк России сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Она остается неизменной уже полгода. На следующих заседаниях ставка может быть увеличена для стабилизации инфляции в России.

По итогу заседания совета директоров ЦБ РФ, состоявшегося 28 апреля, ключевая ставка в России составляет 7,5%.

В пятый раз подряд в Центробанке решили сохранить неизменным уровень ключевой ставки. Напомним, последний раз ключевая ставка менялась 16 сентября 2022 года, когда ее снизили с 8% до 7,5%. Вот уже семь месяцев она держится на этом уровне.

Повышение ключевой ставки не исключено в ближайшее время, регулятор таким образом хочет удержать российскую инфляцию на уровне 4%, таков целевой уровень на текущий год.

"Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России",

– говорится в сообщении регулятора.

Как ключевая ставка влияет на экономику?

Профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" РАНХиГС Юрий Юденков рассказал о влиянии ключевой ставки на современное состояние финансовой системы и экономики России.

"Влияние здесь прямое, потому что экономике нужны деньги. Коммерческие банки берут кредиты в ЦБ и с помощью этих денег финансируют нашу экономику. Это естественно. Ставку поднимать Центробанк не может, поскольку необходим приток денег в экономику, тем более что военно-промышленный комплекс работает на полную катушку. Чтобы его финансирование продолжалось, ставка остается на приемлемом для всех уровне", - сказал он.

Будет ли снижаться ключевая ставка?

Экономист выразил уверенность в том, что ЦБ РФ не станет в обозримой перспективе снижать ключевую ставку. "Лично председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не хочет снижать ключевую ставку, поскольку в стране сохраняется слишком высокая инфляция. По статистике ЦБ инфляция у нас больше 9%, и пока она остается на таком высоком уровне, ставка снижаться не будет", - пояснил Юрий Юденков.

"Посмотрим, что изменится осенью. Осенью ожидается хороший урожай, благодаря которому снизятся цены на продукты питания. Возможно, к этому моменту произойдут значительные перемены в специальной военной операции на Украине. Думаю, осенью все будет в другом ключе, в частности, упадет курс доллара – до уровня в 60 рублей. К ноябрю он поднимется до 70 рублей, но в сентябре наверняка просядет", - добавил эксперт.

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