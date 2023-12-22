Центробанк: россияне стали чаще держать сбережения в юанях

Сбережений россиян, хранящихся в юанях за год стало вдвое больше. Также выросли объемы кредитов в юанях. Юань обошел доллар по объему средств в российской банковской системе.

Китайский юань играет все большую роль на российском финансовом рынке, следует из обзора ЦБ РФ рисков финансовых рынков.

В прошлом году в России в два раза вырос объем депозитов в китайской валюте - юанях. В 2022 году россияне держали $34,2 млрд в юанях на депозитных счетах, в прошлом - уже $68,7 млрд.

Также в стране рекордно - до $46,1 млрд, выросло кредитование в юанях. За год рост составил 3,6 раза.

Кроме того, юани стали шире использоваться в сфере ценных бумаг - объем облигаций в юанях вырос.

Юань обошел доллар: объем текущих и срочных средств юр- и физлиц в китайской валюте сегодня превышает объем депозитов в долларах США в российской банковской системе, информирует регулятор.

"Среди иностранных валют юань вышел на первое место по объему депозитов с долей 5,6% от всех депозитов, включая рубли и "токсичные" валюты. По "нетоксичным" иностранным валютам доля юаня превышает 96%, то есть валютные депозиты и текущие счета в российской банковской системе в значительной мере переориентировались на юани"

– Центробанк