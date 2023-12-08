Центр Сочи избавят от рекламы

Назойливой рекламы в Сочи станет меньше – власти города решили навести порядок со всевозможными баннерами, щитами, растяжками, штендерами и другими подобными конструкциями, пока – в историческом центре.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил усилить работы по благоустройству центра города-курорта, написал градоначальник в своем Telegram-канале.

"Владельцам торговых объектов нужно больше внимания уделять состоянию прилегающей территории. Десятиметровая зона вокруг должна содержаться в чистоте, дополнительная очистка брусчатки с помощью мойки высокого давления – обязательное требование"

- Алексей Копайгородский

Как отметил градоначальник, рекламе не место в историческом центре города на фоне субтропической растительности, газонов и архитектурной подсветки, поэтому власти будут избавляться от рекламных щитов и растяжек, передает "АиФ-Юг".

Отдыхающие на курорте часто жалуются на то, что реклама, и далеко не только на пляжах, слишком назойлива и действует давяще на психику людей – ею изобилуют все даже отдаленные уголки города.