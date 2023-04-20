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Центр по производству аккумуляторов для TOGG появится в Турции

Центр по производству аккумуляторов для TOGG появится в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции приступили к созданию центра, в котором будут производить аккумуляторы для TOGG. Местом строительства центра выбрана провинция Коджаэли.

В провинции Коджаэли в Турции состоится церемония закладки фундамента центра по созданию аккумуляторов для электрокаров TOGG.

Торжественное мероприятие по закладке фундамента пройдет при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стоит добавить электрокар TOGG является первым электромобилем турецкого производства, стартовая стоимость модели "TX10"составляет порядка 953 тыс лир.

Электрокары TOGG уже получили президенты Турции, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.

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