Центр патриотизма откроют к столетию Алии Молдагуловой в Актобе

Имя легендарной казахстанской девушки-снайпера поможет воспитывать патриотизм у детей и молодежи в Казахстане – к 100-летию со дня ее рождения в Актобе откроют Центр патриотизма.

Центр патриотизма в скором времени появится в столице Актюбинской области Актобе, рассказал глава региона Асхат Шахаров.

По его словам, создание учреждения планируется приурочить к столетию со дня рождения героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Памятная дата будет отмечаться в следующем году.

Шахаров уточнил, что центр будет работать у памятника легендарной девушке-снайперу.

"Верю, что этот проект будет успешно реализован"

– аким

Алия Молдагулова – биография

Место рождения Алии Молдагуловой – аул Булак, который расположен в Кобдинском районе Актюбинской области. Она появилась на свет 25 октября 1925 года.

Уже во время Великой Отечественной войны девушка поступила в школу женщин-снайперов – это был первый набор. Присягу Алия принесла в феврале 1943 года, когда ей не было и 18 лет. Боец настойчиво стремилась на фронт, на передовую, и добилась своего.

Ее запомнили как отважную и не боящуюся ничего девушку. Она ходила в разведку, помогала выносить раненых с поля боя, могла выглядывать из укрытия и звать противника, чтобы тот выдал себя.

Свой последний бой Молдагулова приняла 14 января 1944 года. Вместе с товарищами они освобождали Псковскую область. Алия шесть раз поднимала военных в бой под огнем. Когда в роте были убиты все офицеры, она взяла на себя командование, но в итоге погибла от смертельных ранений.

Алия Молдагулова еще при жизни награждена орденом Славы. Посмертно она получила звание Героя Советского Союза.