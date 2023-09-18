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Национальный герой Азербайджана Рияд Ахмедов опознан спустя 30 лет после гибели

Павел Мартынов
Рияд Ахмедов первый слева
© Фото: из архива Алтая Алескерова
В Баку проходит конференция, посвященная выяснению судеб людей, без вести пропавших во время вооруженных конфликтов. Эта проблема представляет особую актуальность для Азербайджана.

Почему проблема без вести пропавших беспокоит Баку?

  • По официальные данным, только в ходе Первой Карабахской войны без вести пропало 3890 азербайджанских граждан.
  • 872 человека из них было взято в плен, в заложники или остались на территориях, которые находились под оккупацией Армении.
  • Пропавшие без вести были подвергнуты армянскими националистами пыткам, убиты и закопаны в местах массовых захоронений на оккупированных территориях.

Однако в Азербайджане убеждены, что установление судеб пропавших без вести поможет нормализовать армяно-азербайджанские отношения и станет эффективной мерой по построению доверия.

Как в Азербайджане ищут без вести пропавших?

  • В 1993 году создана Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, а после 44-дневной войны на освобожденных территориях начались раскопки и эксгумационные работы. Было обнаружено десять массовых захоронений.
  • Проблему пропавших без вести  представители Азербайджана поднимали на переговорах с представителями Армении, в частности, на брюссельской и вашингтонской платформах.
  • Баку каждые два года выдвигает резолюцию о пропавших без вести на Генассамблее ООН, утверждая, что необходимо создать под эгидой ООН специальный механизм по поиску без вести пропавших.

Что мешает искать без вести пропавших?

Территория поиска напичкана минами и неразорвавшимися боеприпасами, что создает серьезные препятствия для выявления захоронений.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, Армения не предоставляет азербайджанской стороне информацию о судьбе пропавших без вести и точном местонахождении массовых захоронений. По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева:

Армения считает, что тем самым раскроются совершенные ею очередные военные преступления, зверства.

Чего удалось добиться?

Сотрудникам Генетической лаборатории Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана удалось идентифицировать личности 13 человек из 25 найденных останков.

Как заявил начальник СГБ, председатель Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших Али Нагиев, среди опознанных - Национальный герой Азербайджана Рияд Ахмедов, являвшийся сотрудником СГБ:

Он долгое время работал в органах безопасности, был профессиональным офицером. С 1989 года, когда армянские вооруженные формирования начали необъявленную войну против Азербайджана, Рияд Ахмедов вносил вклад в создание Национальной армии, был назначен на должность заместителя начальника Разведывательного Управления Министерства обороны Азербайджанской Республики. Рияд Ахмедов пропал без вести 26 января 1992 года, был ранен в бою в селе Дашалты, где находился вместе с руководимой им разведгруппой.

Кто такой Рияд Ахмедов

Бакинец Рияд Ахмедов, с отличием окончив юрфак Азербайджанского госуниверситета и поработав в системе Минюста, продолжил службу в отделе разведки КГБ АзССР. Говорят, ему даже предлагали пост зампреда КГБ союзной республики, но началась карабахская война, и Рияд выбрал не карьерный рост, а защиту Родины. Он принимал активное участие в боевых действиях как заместитель начальника разведуправления Минобороны Азербайджана, героически сражался на фронте, создал особое подразделение разведки, состоявшее из прошедших афганскую войну бойцов, проводил сложнейшие операции.

В январе 1992 года Ахмедов со своим отрядом был направлен в Шушу, где они должны были освободить село Дашалты на дороге Шуша — Лачин, а в дальнейшем могли выйти и на саму стратегически важную Шушу. В Дашалты Рияд Ахмедов и пропал без вести.

На войну он уходил со своим другом Эльханом Алескеровым, который в течение долгих лет после войны пытался найти своего боевого товарища, надеясь на то, что он мог попасть в плен.

Сын Эльхана, Алтай Алескеров рассказал "Вестнику Кавказа":

В ходе Карабахской войны они вместе служили, участвовали в различных операциях, дружили. Отец говорил, что Рияд – один из героев азербайджанского народа. Папе долгое время не давал покоя вопрос: как так случилось, что Рияд во время операции пропал или погиб, а сам отец вернулся. Он всегда мучился вопросом: "Почему не я?". На месте Рияда мог оказаться мой папа. Но такова судьба.

Отец рассказывал, что Рияд был очень мужественный, настоящий герой, не боялся ничего. Возможно, страх где-то и был, но он его никогда не показывал, всегда говорил: "Мы должны восстановить справедливость!"

- заявил Алтай Алескеров.

Армения передала останки предположительно 138 азербайджанцев, пропавших без вести в первой Карабахской войне

Армения передала останки предположительно 138 азербайджанцев, пропавших без вести в первой Карабахской войне

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