© Фото: из архива Алтая Алескерова

В Баку проходит конференция, посвященная выяснению судеб людей, без вести пропавших во время вооруженных конфликтов. Эта проблема представляет особую актуальность для Азербайджана.

Почему проблема без вести пропавших беспокоит Баку?

По официальные данным, только в ходе Первой Карабахской войны без вести пропало 3890 азербайджанских граждан.

азербайджанских граждан. 872 человека из них было взято в плен, в заложники или остались на территориях, которые находились под оккупацией Армении.

человека из них было взято в плен, в заложники или остались на территориях, которые находились под оккупацией Армении. Пропавшие без вести были подвергнуты армянскими националистами пыткам, убиты и закопаны в местах массовых захоронений на оккупированных территориях.

Однако в Азербайджане убеждены, что установление судеб пропавших без вести поможет нормализовать армяно-азербайджанские отношения и станет эффективной мерой по построению доверия.

Как в Азербайджане ищут без вести пропавших?

В 1993 году создана Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, а после 44-дневной войны на освобожденных территориях начались раскопки и эксгумационные работы. Было обнаружено десять массовых захоронений.

Проблему пропавших без вести представители Азербайджана поднимали на переговорах с представителями Армении, в частности, на брюссельской и вашингтонской платформах.

Баку каждые два года выдвигает резолюцию о пропавших без вести на Генассамблее ООН, утверждая, что необходимо создать под эгидой ООН специальный механизм по поиску без вести пропавших.

Что мешает искать без вести пропавших?

Территория поиска напичкана минами и неразорвавшимися боеприпасами, что создает серьезные препятствия для выявления захоронений.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, Армения не предоставляет азербайджанской стороне информацию о судьбе пропавших без вести и точном местонахождении массовых захоронений. По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева:

Армения считает, что тем самым раскроются совершенные ею очередные военные преступления, зверства.

Чего удалось добиться?

Сотрудникам Генетической лаборатории Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана удалось идентифицировать личности 13 человек из 25 найденных останков.

Как заявил начальник СГБ, председатель Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших Али Нагиев, среди опознанных - Национальный герой Азербайджана Рияд Ахмедов, являвшийся сотрудником СГБ:

Он долгое время работал в органах безопасности, был профессиональным офицером. С 1989 года, когда армянские вооруженные формирования начали необъявленную войну против Азербайджана, Рияд Ахмедов вносил вклад в создание Национальной армии, был назначен на должность заместителя начальника Разведывательного Управления Министерства обороны Азербайджанской Республики. Рияд Ахмедов пропал без вести 26 января 1992 года, был ранен в бою в селе Дашалты, где находился вместе с руководимой им разведгруппой.

Кто такой Рияд Ахмедов

Бакинец Рияд Ахмедов, с отличием окончив юрфак Азербайджанского госуниверситета и поработав в системе Минюста, продолжил службу в отделе разведки КГБ АзССР. Говорят, ему даже предлагали пост зампреда КГБ союзной республики, но началась карабахская война, и Рияд выбрал не карьерный рост, а защиту Родины. Он принимал активное участие в боевых действиях как заместитель начальника разведуправления Минобороны Азербайджана, героически сражался на фронте, создал особое подразделение разведки, состоявшее из прошедших афганскую войну бойцов, проводил сложнейшие операции.

В январе 1992 года Ахмедов со своим отрядом был направлен в Шушу, где они должны были освободить село Дашалты на дороге Шуша — Лачин, а в дальнейшем могли выйти и на саму стратегически важную Шушу. В Дашалты Рияд Ахмедов и пропал без вести.

На войну он уходил со своим другом Эльханом Алескеровым, который в течение долгих лет после войны пытался найти своего боевого товарища, надеясь на то, что он мог попасть в плен.

Сын Эльхана, Алтай Алескеров рассказал "Вестнику Кавказа":

В ходе Карабахской войны они вместе служили, участвовали в различных операциях, дружили. Отец говорил, что Рияд – один из героев азербайджанского народа. Папе долгое время не давал покоя вопрос: как так случилось, что Рияд во время операции пропал или погиб, а сам отец вернулся. Он всегда мучился вопросом: "Почему не я?". На месте Рияда мог оказаться мой папа. Но такова судьба.

Отец рассказывал, что Рияд был очень мужественный, настоящий герой, не боялся ничего. Возможно, страх где-то и был, но он его никогда не показывал, всегда говорил: "Мы должны восстановить справедливость!"

- заявил Алтай Алескеров.