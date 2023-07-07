Центр Пятигорска получил новый статус

Опубликовано: 17:35, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исторический центр курортного Пятигорска, который во все времена привлекал к себе всех отдыхающих в его многочисленных здравницах, теперь официально стал достопримечательностью – статус присвоен ему приказом Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Исторический центр города Пятигорска включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия, он официально стал достопримечательным местом, написал в своем Telegram-канале его градоначальник Дмитрий Ворошилов.

"Установлены границы достопримечательного места, определен режим использования земельных участков на территории исторического центра города Пятигорска. …Установление статуса достопримечательного места центру Пятигорска поможет нам сохранить историческое, архитектурное и культурное наследие нашего города"

- Дмитрий Ворошилов

Документом также определены требования к градостроительным регламентам и к рекламным вывескам городского центра, разработана его охрана, - отметил глава города, подчеркнув, что новый статус определен приказом краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Установление нового статуса центру Пятигорска и его комплексу памятников - XIX - начала XX вв. поможет горожанам сохранить его историческое, архитектурное и культурное наследие, – добавил градоначальник.