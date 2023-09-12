Чемпионат лени в Черногории - участники лежат уже 600 часов

Ежегодный чемпионат лени в Черногории в этом году оказался особенно "ленивым" - уже 600 часов, то есть 25 дней, его участники находятся в лежачем положении.
Соревнования стартовали 18 августа и завершатся, когда лежащим останется только один "лентяй". Всего за звание главного лентяя боролся 21 человек, постепенно 2/3 выбыли. Сейчас лежать продолжают семеро. Победителя ждет приз в 1 тыс евро.
По условиям конкурса, подниматься можно только в случае необходимости. Лежа участники могут развлекать себя гаджетами, смотреть фильмы, читать книги и тп.
Организаторы состязания обеспечивают лентяев всем необходимым и следят за соблюдением правил. Чемпионат проводится на открытом воздухе, участники лежат на матрасах на траве.
В этом году состязания проводятся уже в двенадцатый раз.