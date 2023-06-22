Чем опасны укусы комаров?

Опубликовано: 4:15, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Укусы комаров - неприятная, но неотъемлемая и в общем-то привычная часть лета. Однако в некоторые случаях они могут нести опасность для человека.

Укусы комаров, кроме легкого дискомфорта, у некоторых людей могут вызвать аллергию. О симптомах поведал врач-аллерголог, иммунолог АО "Медицина" Сергей Быков.

По его словам, существует три степени такой реакции.

Местная - сильный отек, покраснение, высокая температура кожи. Симптомы могут не проходить до двух недель.

Системная - характеризуется крапивницей, возможен анафилактический шок.

Дыхательная реакция - человек страдает от приступов удушья.

Кому угрожает аллергия на укусы комаров?

Реакция с большей вероятностью может возникнуть у детей, у страдающих мастоцитозом и тех, кто много времени проводит с комарами, рассказал Быков агентству "Прайм".

Аллергия на комариные укусы: что делать?

При легкой степени - когда место укуса чешется, покраснело и отекло, помогут антигистаминные средства. На более серьезной стадии лечение назначает врач, обратил внимание специалист.