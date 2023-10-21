ДТП с одним погибшим и множеством пострадавших произошло сегодня в Терском районе, рассказали в Госавтоинспекции КБР. Ведомство опубликовало и фото с места событий.
Автокатастрофа, в которой участвовали два автомобиля, случилась в Кабардино-Балкарии. Сообщение о трагедии распространила республиканская Госавтоинспекция.
Авария случилась примерно в 15.00. На дороге "Обход г.Терека" столкнулись Mitsubishi и Лада Гранта.
От удара погибла женщина, ехавшая пассажиром в иномарке.
Кроме того, пострадали пять человек. Это водители, две женщины, ехавшие в иномарке, и пассажир Лады. Все они были доставлены в больницу.
Уточняется, что все раненые – несовершеннолетние.
Причина аварии пока не известна. Ведется расследование.