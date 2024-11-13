Чего ждать от нового президента Грузии?

Новый кандидат на пост президента Грузии Михаил Кавелашвили выступил с речью, где подчеркнул намерение вернуть институт президентства в рамки Конституции и объединить общество на основе национальных интересов. Ранее его кандидатуру озвучили в «Грузинской мечте».

Объявленный «Грузинской мечтой» кандидат на пост президента Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что вернет президентский институт в рамки Конституции и объединит общественность вокруг национальных интересов и независимости страны.

«Безусловно, я осознаю, насколько ответственна позиция президента Грузии, особенно на фоне, когда нынешний президент оскорбила и проигнорировала наш главный документ – Конституцию Грузии, и продолжает нарушать ее и сегодня»

- Михаил Кавелашвили

Он подчеркнул, что грузинское общество находится в состоянии конфронтации, которую усиливают недоброжелатели, позиционирующие себя друзьями.

«Поэтому одной из главных целей и миссий будет возвращение института президента в конституционные рамки. У нас хорошо отлаженная Конституция и очень ответственный президентский институт. Главное, чтобы президент Грузии был надпартийным, объединителем общества»

- Михаил Кавелашвили

Политик добавил, что любит Грузию, свою родину, безгранично. Также он поблагодарил основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, который озвучил кандидатуру Кавелашвили на пост президента.

Напомним, что президентские выборы в Грузии пройдут 14 декабря.

Кто такой Михаил Кавелашвили?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, чего стоит ждать от третьего за годы правления "Грузинской мечты" президента Грузии.

"Долгие годы я наблюдал его упорную борьбу. Вместе с небольшой группой единомышленников-парламентариев, которые были активными членами правящей партии "Мечта", он создал отдельную партию "Сила народа". Многие потом к ним присоединились, кто не имел депутатского мандата. Они были первыми, кто посмел открыто критиковать требования западных партнеров и высказывать зачастую очень справедливые заявления и о лицемерии, и о двойных стандартах. До этого в правящей партии никто и никогда – ни исполнительная власть, ни члены парламента – не критиковал Запад, в лучшем случае просто молчали", - сообщил он.

"Михаил Кавелашвили и его сопартийцы открыто стали говорить, что Запад относится к республике несправедливо, что Грузия не заслуживает таких упреков, какие зазвучали после выборов 2020 года. Он отличался достаточно жесткой, решительной позицией, вынося оскорбления, какие на него, как из ушата, лилось от нацистов Саакашвили. Я думаю, что он из тех людей, которые никуда сворачивать не будут. Новый президент будет учитывать советы профессионалов в аппарате и не совершать ничего противозаконного, никаких выходок и вредной самодеятельности с его стороны не будет. Кавелашвили останется таким, каким и был, он человек зрелый", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

Чем займется новый президент?

По оценке политолога, Михаилу Кавелашвили действительно придется в первую очередь восстановить институт президентства в Грузии, расшатанный действующим президентом Саломе Зурабвишили. "Грузия – парламентская республика. Полномочия президента Грузии по Конституции весьма и весьма ограничены – в них входит представительство государства за рубежом и ряд протокольных действий, как подписание документов или созыв парламента. Я думаю, что Михаил Кавелашвили все это будет делать очень хорошо, не в последнюю очередь для того, чтобы сбалансировать негативный президентский опыт Саломе Зурабишвили", - ожидает он.

"Чего точно не будет у Михаила Кавелашвили, я уверен, так это политического кокетства, заигрывания с так называемыми оппозиционными партиями, которые являются сугубо антинациональными силами. Я все жду и надеюсь, что появится политическая партия, которая будет настоящей оппозицией – с компетентными людьми, верными национальным и государственным интересам, критикующими власть за те ошибки, которые она совершает", - добавил Петре Мамрадзе.