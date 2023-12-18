Вестник Кавказа

Чегемский стекольный завод нарастит производительность

Чегемский стекольный завод нарастит производительность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Высокая востребованность продукции Чегемского стекольного завода обусловила наращивание темпов выпуска продукции медицинского назначения. Планируется двукратный рост выпуска к 2024 году.

Глава Минопрома Кабардино-Балкарии сообщил о том, что Чегемский стекольный завод намерен в два раза нарастить выпуск медицинского стекла.

«На данный момент ведется работа по проектированию и расчету строительства на заводе второй очереди производства, специализирующегося на выпуске медицинского стекла, которая позволит удвоить объем выпуска готовой продукции в 2024 году»

– Шамиль Ахубеков

Далее он отметил, что в настоящее время завод работает на полную мощность, однако медстекло востребовано рынком, поэтому выпуск продукции было решено наращивать. В частности, завод выпускает флаконы и ампулы для лекарственных препаратов.

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