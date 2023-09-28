Чечня начнет серийно выпускать «Джихад-машины»

В Чечне будет запущено производство «Джихад-машин». Планируется, что старт серийному производству будет дан в будущем, 2024 году.

Глава чеченского Минпрома проинформировал о том, что в республике будет запущено серийное производство боевых авто «Джихад-машина». Выпуск начнется в будущем, 2024 году.

«В начале этого месяца уже получили конструкторские документации, и сейчас идет этап сборки экспериментального образца. После у нас будут испытания машины. Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца»

– Адам Хакимов

Ранее сообщалось, что в республике стартовал выпуск багги под названием «Чаборз». Этому автомобилю не страшна пересеченная местность благодаря разработкам инженеров, конструкторов и автослесарей Гудермеса.