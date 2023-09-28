Агрессивный жучок: Чечня представит вездеход «Чаборз»

Опубликовано: 6:05, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посетители выставки «Россия» на ВДНХ смогут испытать в деле детище чеченских автоконструкторов - вездеход «Чаборз». Любителей пострелять ждет лазерный тир. Ценители чеченской культуры смогут обсудить все волнующие вопросы с именитыми представителями республики.

Посидеть за рулем чеченского багги (с англ. «жучок») «Чаборз» выпадет посетителям выставки «Россия», которая пройдет с 14 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Испытать вездеход в деле можно будет в интерактивной зоне.

Машина, которая не страшится буераков и ям появляется на свет благодаря работе инженеров, конструкторов и автослесарей Гудермеса. Благодаря современной начинке авто может развивать скорость до 150 км/ч на асфальте и до 100 км/ч на пересеченной местности.

Также гости мероприятия смогут продемонстрировать военно-патриотический настрой в многочисленных конкурсах, самый меткий определится в лазерном тире. Кроме того, на чеченском стенде пройдет встреча с именитыми представителями Чечни и розыгрыши туров в республику.