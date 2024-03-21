Вестник Кавказа

Чечня получит на развитие 20,6 млрд рублей

Чечня получит на развитие 20,6 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Чечни получат более млрд на улучшение жизни в республике. В частности. отмечается, что средства будут направлены на строительство жилья, развитие транспортной инфраструктуры и социальной сферы.

Чеченская Республика включена в список регионов, которые получат значительные инвестиции на развитие инфраструктуры в рамках национальных проектов. Свыше 20,6 млрд рублей будет направлено на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство различных объектов.

«В текущем году в рамках реализации нацпроектов будут проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству более 150 объектов на общую сумму 20,6 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках других государственных программ планируется реализовать еще 57 проектов на сумму свыше 5 миллиардов рублей»

 – председатель правительства региона Муслим Хучиев.

Строительство жилья

По его словам, одним из приоритетных направлений использования инвестиций является строительство жилья. В республике планируется возведение новых жилых комплексов, а также реконструкция и модернизация существующих домов.

Развитие транспортной инфраструктуры

Также Хучиев отметил, что часть инвестиций будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры. Планируется строительство новых дорог, реконструкция существующих, а также модернизация общественного транспорта.

Развитие социальной сферы

Кроме того, часть инвестиций также будет направлена на развитие социальной сферы. Планируется строительство и модернизация школ, детских садов, медицинских учреждений и спортивных объектов.

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