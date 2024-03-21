Чечня получит на развитие 20,6 млрд рублей

Чеченская Республика включена в список регионов, которые получат значительные инвестиции на развитие инфраструктуры в рамках национальных проектов. Свыше 20,6 млрд рублей будет направлено на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство различных объектов.
«В текущем году в рамках реализации нацпроектов будут проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и благоустройству более 150 объектов на общую сумму 20,6 миллиарда рублей. Кроме того, в рамках других государственных программ планируется реализовать еще 57 проектов на сумму свыше 5 миллиардов рублей»
– председатель правительства региона Муслим Хучиев.
Строительство жилья
По его словам, одним из приоритетных направлений использования инвестиций является строительство жилья. В республике планируется возведение новых жилых комплексов, а также реконструкция и модернизация существующих домов.
Развитие транспортной инфраструктуры
Также Хучиев отметил, что часть инвестиций будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры. Планируется строительство новых дорог, реконструкция существующих, а также модернизация общественного транспорта.
Развитие социальной сферы
Кроме того, часть инвестиций также будет направлена на развитие социальной сферы. Планируется строительство и модернизация школ, детских садов, медицинских учреждений и спортивных объектов.