Чеченские больницы получили более сотни новых "Грант" и "Нив"

Власти Чечни передали медикам в районы автомобили "Лада Гранта" и "Лада Нива", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" региону выделены 65 машин модели "Лада Гранта" и 44 автомобиля "Лада Нива", которые будут переданы 14 районным медучреждениям региона", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
В передаче нового автотранспорта Минздраву принял участие глава республики Рамзан Кадыров, который поблагодарил федеральный центр и лично президента РФ Владимира Путина за постоянное внимание к республике и ее населению.
"Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, все основные сферы социально-экономического развития нашей республики, благодаря поддержке федерального центра и службам на местах, работают как часовой механизм",
- Кадыров
Автомобили будут использоваться для доставки лекарств больным и перевозки биологических материалов для исследований, а также для оказания медицинской помощи жителям даже в самых отдаленных и труднодоступных селах региона.