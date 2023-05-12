Чеченские больницы получили более сотни новых "Грант" и "Нив"

Опубликовано: 20:27, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минздрав Чечни получил более ста новых автомобилей "Лада", которые будут использоваться для доставки лекарств и перевозки биоматериалов для исследований из самых отдаленных регионов республики.

Власти Чечни передали медикам в районы автомобили "Лада Гранта" и "Лада Нива", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" региону выделены 65 машин модели "Лада Гранта" и 44 автомобиля "Лада Нива", которые будут переданы 14 районным медучреждениям региона", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В передаче нового автотранспорта Минздраву принял участие глава республики Рамзан Кадыров, который поблагодарил федеральный центр и лично президента РФ Владимира Путина за постоянное внимание к республике и ее населению.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, все основные сферы социально-экономического развития нашей республики, благодаря поддержке федерального центра и службам на местах, работают как часовой механизм",

- Кадыров

Автомобили будут использоваться для доставки лекарств больным и перевозки биологических материалов для исследований, а также для оказания медицинской помощи жителям даже в самых отдаленных и труднодоступных селах региона.