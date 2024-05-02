Чеченские бойцы натренируют военных из Гвинеи-Бисау

В ближайшее время на территории Чеченской Республики пройдут тренировки для военных из Гвинеи-Бисау.
«Мы обсудили возможные направления взаимовыгодного сотрудничества и развития дружеских отношений. По желанию Умару Сисоку Эмбало в Чеченскую Республику приедут военные из Гвинеи-Бисау для тренировок на базе РУС»
– глава Чечни
Отметим, что военное сотрудничество между Чечней и Гвинеей-Бисау позволит обеим странам обмениваться опытом и знаниями в военной сфере. Тренировки в Чечне помогут военным из Гвинеи-Бисау улучшить свои навыки и подготовку, а также познакомиться с передовыми методиками борьбы с терроризмом и другими угрозами.
Какие выгоды принесет это сотрудничество
Для Чечни такое сотрудничество будет способствовать укреплению международных отношений и повышению престижа региона как центра военного обучения. В свою очередь, Гвинея-Бисау получит возможность улучшить боевую готовность своих вооруженных сил и повысить общий уровень безопасности в стране.