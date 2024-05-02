Вестник Кавказа

Чеченские бойцы натренируют военных из Гвинеи-Бисау

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Чечне состоятся тренировке военных из Гвинеи-Бисау. Тренировки пройдут на базе РУС. Учения анонсировал глава Чечни. 

В ближайшее время на территории Чеченской Республики пройдут тренировки для военных из Гвинеи-Бисау. 

«Мы обсудили возможные направления взаимовыгодного сотрудничества и развития дружеских отношений. По желанию Умару Сисоку Эмбало в Чеченскую Республику приедут военные из Гвинеи-Бисау для тренировок на базе РУС»

– глава Чечни 

Отметим, что военное сотрудничество между Чечней и Гвинеей-Бисау позволит обеим странам обмениваться опытом и знаниями в военной сфере. Тренировки в Чечне помогут военным из Гвинеи-Бисау улучшить свои навыки и подготовку, а также познакомиться с передовыми методиками борьбы с терроризмом и другими угрозами. 

Какие выгоды принесет это сотрудничество 

Для Чечни такое сотрудничество будет способствовать укреплению международных отношений и повышению престижа региона как центра военного обучения. В свою очередь, Гвинея-Бисау получит возможность улучшить боевую готовность своих вооруженных сил и повысить общий уровень безопасности в стране.

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