Чеченские бойцы натренируют военных из Гвинеи-Бисау

В Чечне состоятся тренировке военных из Гвинеи-Бисау. Тренировки пройдут на базе РУС. Учения анонсировал глава Чечни.

В ближайшее время на территории Чеченской Республики пройдут тренировки для военных из Гвинеи-Бисау.

«Мы обсудили возможные направления взаимовыгодного сотрудничества и развития дружеских отношений. По желанию Умару Сисоку Эмбало в Чеченскую Республику приедут военные из Гвинеи-Бисау для тренировок на базе РУС»

– глава Чечни

Отметим, что военное сотрудничество между Чечней и Гвинеей-Бисау позволит обеим странам обмениваться опытом и знаниями в военной сфере. Тренировки в Чечне помогут военным из Гвинеи-Бисау улучшить свои навыки и подготовку, а также познакомиться с передовыми методиками борьбы с терроризмом и другими угрозами.

Какие выгоды принесет это сотрудничество

Для Чечни такое сотрудничество будет способствовать укреплению международных отношений и повышению престижа региона как центра военного обучения. В свою очередь, Гвинея-Бисау получит возможность улучшить боевую готовность своих вооруженных сил и повысить общий уровень безопасности в стране.