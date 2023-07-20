ЦБ Турции повысил учетную ставку до 17,5%

Опубликовано: 14:43, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 17,5% на фоне ожиданий повышения до 20%. В дальнейшем регулятор продолжит повышать ключевую ставку, пока ситуация с инфляцией в стране не начнет улучшаться.

Ключевая ставка была повышена Центробанком Турции с 15% до 17,5%. Об этом проинформировала пресс-служба регулятора.

По данным аналитиков, данный шаг не стал сюрпризом для участников рынка. В дальнейшем не исключено повышение ставки до 20%.

Напомним, что июне регулятор заявлял о том, что продолжит ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока ситуация с инфляцией в стране не начнет меняться в лучшую сторону.