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ЦБ Турции повысил учетную ставку до 17,5%

Турецкая лира
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 17,5% на фоне ожиданий повышения до 20%. В дальнейшем регулятор продолжит повышать ключевую ставку, пока ситуация с инфляцией в стране не начнет улучшаться.

Ключевая ставка была повышена Центробанком Турции с 15% до 17,5%. Об этом проинформировала пресс-служба регулятора.

По данным аналитиков, данный шаг не стал сюрпризом для участников рынка. В дальнейшем не исключено повышение ставки до 20%.

Напомним, что июне регулятор заявлял о том, что продолжит ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока ситуация с инфляцией в стране не начнет меняться в лучшую сторону. 

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 15%

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 15%

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