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Чавушоглу и Блинкен поговорили о зерновой сделке и расширении НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Турции
Сегодня состоялись телефонные переговоры главы МИД Турции и госсекретаря США. Центральными темами разговора стали процесс присоединения Швеции к НАТО и зерновое соглашение.

Во вторник состоялся телефонный разговор главы МИД Турции и госсекретаря США. Об этом рассказали в турецком ведомстве.

Главными темами переговоров Мевлюта Чавушоглу и Энтони Блинкена стали процесс присоединения Швеции в НАТО и черноморская зерновая инициатива.

В ходе беседы американский госсекретарь передал поздравления турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с победой на выборах.

Помимо этого, собеседники поговорили о вопросах двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности, а также коснулись недавнего нападения на "Турецкий дом" в США.

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