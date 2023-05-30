Чавушоглу и Блинкен поговорили о зерновой сделке и расширении НАТО

Опубликовано: 18:58, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт министерства иностранных дел Турции

Сегодня состоялись телефонные переговоры главы МИД Турции и госсекретаря США. Центральными темами разговора стали процесс присоединения Швеции к НАТО и зерновое соглашение.

Во вторник состоялся телефонный разговор главы МИД Турции и госсекретаря США. Об этом рассказали в турецком ведомстве.

Главными темами переговоров Мевлюта Чавушоглу и Энтони Блинкена стали процесс присоединения Швеции в НАТО и черноморская зерновая инициатива.

В ходе беседы американский госсекретарь передал поздравления турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с победой на выборах.

Помимо этого, собеседники поговорили о вопросах двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности, а также коснулись недавнего нападения на "Турецкий дом" в США.