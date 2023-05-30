Чавушоглу и Блинкен поговорили о зерновой сделке и расширении НАТО

Сегодня состоялись телефонные переговоры главы МИД Турции и госсекретаря США. Центральными темами разговора стали процесс присоединения Швеции к НАТО и зерновое соглашение.
Во вторник состоялся телефонный разговор главы МИД Турции и госсекретаря США. Об этом рассказали в турецком ведомстве.
Главными темами переговоров Мевлюта Чавушоглу и Энтони Блинкена стали процесс присоединения Швеции в НАТО и черноморская зерновая инициатива.
В ходе беседы американский госсекретарь передал поздравления турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану с победой на выборах.
Помимо этого, собеседники поговорили о вопросах двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности, а также коснулись недавнего нападения на "Турецкий дом" в США.