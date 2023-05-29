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Глава МИД Турции отложил встречу со Швецией по членству НАТО

Глава МИД Турции отложил встречу со Швецией по членству НАТО
© Фото: МИД РФ
Встреча глав МИД Турции и Швеции не состоится на этой неделе, турецкий министр отказался от поездки в Осло. Стороны планировали обсудить 1 июня вопрос вступления Швеции в НАТО. В Швеции добавили, что переговоры все же вскоре состоятся.

Запланированная на 1 июня встреча министром иностранных дел Швеции и Турции Тобиаса Билльстрёма и Мевлюта Чавушоглу не состоится, пишет Reuters.

Представители двух стран должны были встретиться 1 июня в норвежском Осло, где будет проходить совещание глав МИД стран НАТО.

"Нам сообщили, что министр иностранных дел Турции не приедет, поэтому встречи не будет"

– представитель главы МИД Швеции

В сообщении отмечается, что турецкая и шведская сторона планирует в ближайшее время организовать встречу для очередного раунда обсуждения вопроса вступления Швеции в ряды Североатлантического альянса.

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