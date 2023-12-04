Часть трассы М-4 "Дон" встала из-за аварии

Два большегруза фактически заблокировали движение на федеральной трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы из-за ДТП на 1017 километре в Ростовской области – они перекрыли три полосы движения.

В Ростовской области на федеральной трассе М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных автомобилей, которые перекрыли три полосы движения - трасса в сторону Москвы оказалась полностью заблокированной, сообщает ростовская Госавтоинспекция.

"На 1017 км М-4 "Дон" закрыто движения в сторону Москвы в результате ДТП с участием двух большегрузов, обстоятельства ДТП выясняются"

- ГАИ Ростовской области

На месте аварии работают полицейские. Как сообщили в соцсетях очевидцы, виновником ДТП стал водитель одного из большегрузов, который выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийную ситуацию.

Пока трасса перекрыта, хотя аварийный участок можно объехать через Новочеркасск, однако это крюк длиной почти в 60 км, и если это не представляет сложности для легковушек, то для грузовиков это довольно проблематично.