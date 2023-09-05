Часть школ в Дагестане находится в аварийном состоянии

Опубликовано: 17:35, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выяснилось, что 10% школ республики находятся в аварийном состоянии. Учебниками полностью укомплектованы только 15 школ.

Власти Дагестана объявили войну аварийным школам, коих на настоящий момент насчитывается в республике 143 или 10%. Об этом заявил глава республиканского Минобразования Яхья Бучаев.

В пресс-службе образовательного ведомства пояснили, что в настоящее время специалисты анализируют ситуацию, затем будет приниматься решение относительно капитального ремонта или реконструкции. Кроме того, возможен снос старых и возведение новых зданий.

Кроме того, в ходе сегодняшнего совещания с участием главы республики выяснилось, что из 1,4 тыс функционирующих в республике школ, полностью укомплектованы учебниками всего 15.

В ведомстве пояснили, что такая ситуация сложилась в связи с ростом числа учеников. Глава Республики Сергей Меликов распорядился решить проблему в течение недели.