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Часть школ в Дагестане находится в аварийном состоянии

Часть школ в Дагестане находится в аварийном состоянии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Выяснилось, что 10% школ республики находятся в аварийном состоянии. Учебниками полностью укомплектованы только 15 школ.

Власти Дагестана объявили войну аварийным школам, коих на настоящий момент насчитывается в республике 143 или 10%. Об этом заявил глава республиканского Минобразования Яхья Бучаев.

В пресс-службе образовательного ведомства пояснили, что в настоящее время специалисты анализируют ситуацию, затем будет приниматься решение относительно капитального ремонта или реконструкции. Кроме того, возможен снос старых и возведение новых зданий.

Кроме того, в ходе сегодняшнего совещания с участием главы республики выяснилось, что из 1,4 тыс функционирующих в республике школ, полностью укомплектованы учебниками всего 15.

В ведомстве пояснили, что такая ситуация сложилась в связи с ростом числа учеников. Глава Республики Сергей Меликов распорядился решить проблему в течение недели.

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