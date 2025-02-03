Чартеры из Челябинска в Египет запустят через две недели

Добраться до знаменитого курорта Шарм-эль-Шейх скоро можно будет на чартерном авиарейсе – их будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". В конце зимы и в марте частота полетов будет невелика – один рейс примерно в десять дней.

Жители Челябинска, стремящиеся на отдых в Египет, уже в ближайшее время получат возможность долететь на знаменитый курорт Шарм-эль-Шейх на самолете, открытие таких рейсов анонсировал аэропорт "Курчатов".

Они начнут совершаться через полмесяца, 21 февраля. Выполнять полеты будет авиакомпания "Уральские авиалинии".

"В аэропорту "Курчатов" возобновляется еще одно курортное направление. Чартерные перевозки стартуют с 21 февраля"

– пресс-служба воздушной гавани

Как следует из информации на ее сайте, частота полетов по новому направлению составит примерно один раз в декаду – такой она будет в конце февраля и в марте.

Время полета из Челябинска до Египта составляет пять часов пять минут.