Бывший сотрудник Минприроды Кубани получил 12 лет за шпионаж

Опубликовано: 19:42, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суд признал мужчину, работавшего в Минприроды Краснодарского края, виновным в госизмене – он передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

Экс-сотрудник министерства природных ресурсов Краснодарского края оказался шпионом, работавшим на разведку одной из недружественных России стран – он передавал сведения, составлявшие государственную тайну, их могли использовать против безопасности нашей страны, сообщили в третьем апелляционном суде общей юрисдикции.

"Судом установлено, что житель Краснодара, бывший сотрудник министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации"

- суд общей юрисдикции

Разведку какой из стран снабжал информацией шпион, не сообщается.

Мужчина осужден к 12 годам лишения свободы, приговор суда уже вступил в законную силу.