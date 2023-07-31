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Бывший сотрудник Минприроды Кубани получил 12 лет за шпионаж

Бывший сотрудник Минприроды Кубани получил 12 лет за шпионаж
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Суд признал мужчину, работавшего в Минприроды Краснодарского края, виновным в госизмене – он передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

Экс-сотрудник министерства природных ресурсов Краснодарского края оказался шпионом, работавшим на разведку одной из недружественных России стран – он передавал сведения, составлявшие государственную тайну, их могли использовать против безопасности нашей страны, сообщили в третьем апелляционном суде общей юрисдикции.

"Судом установлено, что житель Краснодара, бывший сотрудник министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации"

- суд общей юрисдикции 

Разведку какой из стран снабжал информацией шпион, не сообщается.

Мужчина осужден к 12 годам лишения свободы, приговор суда уже вступил в законную силу.

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